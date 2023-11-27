كيف انتصر اللاعبون العرب لفلسطين؟.. قرار تاريخي في الدوري الإنجليزي

موقف حاسم اتخذه اللاعبون العرب في الدوري الإنجليزي، منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إذ أعلن عددا منهم دعمهم لفلسطين، دون النظر لتبعيات هذا الموقف، الذي دفع ثمنه عديد من اللاعبين في الدوريات الأوروبية الأخرى.

دور مؤثر للاعبين العرب بالدوري الإنجليزي

في ظل الصراع الدائر في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، كان هناك صراعا خفيا في الدوري الإنجليزي، بين فريقين إحداهما داعم لغزة، وآخر يقف في صف الاحتلال، لكن يبدو أن اللاعبين العرب كان لهم صوتا مسموعا، بعد اتخاذ الاتحاد الإنجليزي قرارا تاريخيا خلال الساعات الماضية في هذا الشأن.

«لن يتم إضاءة قوس ملعب ويمبلي إلا من أجل كرة القدم والترفيه فقط»، قرار تاريخي اتخذه اتحاد الكرة الإنجليزي، رغم الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، بسبب رفضه دعم دولة الاحتلال الإسرائيلية.

قرار غير مسبوق بالدوري الإنجليزي بسبب حرب غزة

تأتي تلك الانتقادات في ظل اتخاذ الاتحاد الإنجليزي، قرارات سابقة بإضاءة القوس لمجموعة متنوعة من الأسباب والحوادث، ما زاد الصعوبات عليه الآن برفضه إضاءته بألوان علم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاء الاتحاد الإنجليزي، القوس باللونين الأزرق والأصفر دعما لأوكرانيا العام الماضي، وباللون الأحمر بعد الهجمات الإرهابية في تركيا عام 2016، وبالألوان الثلاثة الفرنسية بعد هجمات باريس الإرهابية في العام السابق، وأضيء أيضًا بمناسبة يوم المرأة العالمي.

أدى القرار إلى اتهام الاتحاد الإنجليزي، من جانب أنصار الاحتلال الإسرائيلي، بعدم الاتساق في قراره وعدم القيام بذلك بشأن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لاتفاق في هذا الشأن بعد فترة من التفكير والتشاور من قبل مسؤولي الاتحاد الإنجليزي الذين قرروا أن ملعب ويمبلي، هو في الأساس مكان لكرة القدم والترفيه، وبالتالي فإن سياسة الإضاءة القوسية بأكملها ستركز على ذلك.

وفي المستقبل لن يضاء القوس بسبب الكوارث أو الأحداث العالمية أو أعمال الإرهاب أو المآسي أو الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، لن يحدث ذلك بالنسبة لحملات المساواة أو التنوع، لكن هذا لا يعني بشكل قاطع أن الاتحاد الإنجليزي سيخفض أو يسحب أي دعم له لمثل هذه الحملات، بحسب صحيفة «تليجراف» الإنجليزية.

وكان عدد من اللاعبين العرب والمسلمين في أندية الدوري الإنجليزي، هددوا أنديتهم بعد اندلاع الحرب على غزة، بمغادرة المباريات حال عدم احترام شهداء فلسطين والتحيز لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ما جعل الاتحاد الإنجليزي يتخذ هذا القرار التاريخي.