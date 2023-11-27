محافظ القليوبية يشهد إزالة 7 حالات بناء بدون ترخيص في مركز طوخ

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إزالة 7 حالات بناء بدون ترخيص على مساحة 800 متر، بقرية مشتهر والحصة بمركز ومدينة طوخ.

وتنوعت المخالفات ما بين بناء بالطوب الأبيض السويسي، وإزالة طوابق خرسانية بالطوابق العليا، وجميعها جرى بناءها بدون ترخيص، وصادر لها قرارات إزالة.

وجرت الإزالة بالكامل بمعدات مركز ومدينة طوخ، وجاءت الحملة بحضور اللواء أحمد جميل، رئيس مدينة طوخ، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف.

الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات

وأوضح محافظ القليوبية، أن الحملة المُكبرة لإزالة صور التعديات كافة، سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، قد تمكنت مُنذ انطلاقها في 31 أكتوبر الماضي، وحتى أمس الأحد، من إزالة 1234 حالة على مساحة 75 فدانا و13 قيراطا و12 سهما ، وجميعها تعديات على الأراضي الزراعية، و534 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 68231م2، بإجمالي 1768 حالة مباني/زراعة، وجرى تحرير 529 محضرا للمخالفين.

وأكدَّ «الهجان» خلال جولته، أننا مستمرون في مواصلة رصد أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، التي يجرى رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعي

في السياق ذاته، شددَّ المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار، في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجها بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

جدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن 114، أو الاتصال بالرقم الأرضي 3212461 أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب، على الرقم 01119992624