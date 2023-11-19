محافظ القليوبية: إزالة 920 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية في الحملات المكبرة

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمدينة الخانكة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والأستاذ ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة، وعدداً من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأسفرت حملة اليوم، عن تنفيذ عدد 6 حالات تعدي على مساحة (4430م2) جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مدينة الخانكة في قرية سرياقوس.

وتنوعت الإزالات مابين جاملونات وحوائط وأعمدة خرسانية وغرف بالطوب السويسي.

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد محافظ القليوبية، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كل التعديات بمُختلف صورها بجميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة.

وأوضح أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة وكافة المديريات لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، لافتاً إلى أن أعمال الحملة المُكبرة قد تمكنت مُنذ بدايتها في 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم من إزالة عدد (920 حالة) على مساحة (58 فدان و3 قيراط و18 سهم) ، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (467) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (53342م2) وتم تحرير عدد (399) محضر للمخالفين ( مبانى/زراعة).

الاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل

وشددَّ محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء، بالاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين، لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن إستمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً.

وأشار إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين.