محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لمُتابعة انتظام سير أعمال إزالة كافة صور التعديات سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمُتابعة المُستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى المحافظة.

تنفيذ 53 حالة ازالة

وقت تمكنت الحملة اليوم بمراكز ومدن وأحياء المحافظة من تنفيذ 53 حالة إزالة على مساحة 1 فدان و23 قيراط و9 سهما، كما تمت إزالة 30 حالة بناء مخالف على مساحة 6136م2 وذلك بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية

أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات

فيما أوضحَ محافظ القليوبية أن أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات تمكنت اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 أكتوبر حتى اليوم 18 نوفمبر من إزالة 865 حالة على مساحة 49 فداناً جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و380 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (50219م2) وتم تحرير 379 محضراً للمخالفين مبان وزراعة.

وشددَّ «الهجان»، خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِِها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

الجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الأتية : الخط الساخن 114، أو الاتصال بالرقم الأرضي 3212461، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01119992624