محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة 10 حالات بناء مخالف في أبو زعبل

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة 10 حالات بناء مخالف في منطقة أبو زعبل بمركز ومدينة الخانكة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وحماية الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء.

وتمكنت الحملة من إزالة 10 حالات بناء مخالف على مساحة 15 ألف متر مربع، تنوعت ما بين هناجر ومنازل بالطوب السويسي واحواش وتشوينات وأسوار، جميعها منشأة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بدون ترخيص، حيث تمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة والوحدة المحلية بأبو زعبل، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الجولة على ضرورة تنفيذ كل حالات الإزالة والإزالات الفورية في المهد، وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن تلك الحملات مستمرة بصفة يومية وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدها والعمل على التخلص منها فورًا بنطاق المحافظة ككل.

وشدد المحافظ على جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المنظمة للبناء وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

ويشار إلى أن محافظة القليوبية، أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (114)، أو الاتصال بالرقم الأرضي (3212461)، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01119992624.