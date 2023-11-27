عضو بـ«النواب» تشيد بمبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية»: تتكامل مع جهود مصر

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة لحماية المدنيين فى مناطق النزاع، جاءت في وقتها تمامًا، وتؤكد التحرك العملي من جانب إدارة المنتدى في مختلف الأزمات الحالية.

منتدى شباب العالم

وأضافت في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إطلاق منتدى شباب العالم المبادرة الجديدة تحت عنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية» ودعوة كل نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة، تهدف إلى تكاتف وتضافر الجهود مصرية وعربية وعالمية لوقف العنف والحد منه وحماية المدنيين.

وأشارت إلى أن المبادرة الرئيسية تهدف لتوحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمي، والعمل على ترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

تقديم الدعم وإحلال السلام

ولفتت إلى أن منتدى شباب العالم حريص على تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانًا منه أن للسلام أن ينال استحقاقه وللحرب أن تضع أوزارها.