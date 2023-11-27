كيف تؤثر ماكينة بيع الذهب في تداول السبائك؟.. السر بالادخار

قال ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن هناك إقبالا كبيرا على الذهب في الوقت الحالي خاصة السبائك والعملات، ومن المقرر أن توفر ماكينات ATM لبيع الذهب، على المواطنين شراء المشغولات الذهبية.

وأضاف عضو الشعبة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الذهب في الوقت الحالي أصبح هو أفضل مخزون للقيمة مقارنة بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى وغيرها من الطرق، خاصة وأنه أسهل في البيع والشراء، كما أن ماكينات الـ ATM لبيع الذهب ستسهل التعامل بشكل أكبر وهو ما سيؤثر على زيادة حركات البيع والسوق.

ماكينات الـATM لبيع الذهب في المولات الكبرى

ومن المقرر أن يتم إتاحة ماكينات الـATM لبيع الذهب في المولات الكبرى على مستوى الجمهورية، وهو ما سيمكن المواطنين من شراء وتداول الذهب بشكل أكثر سهولة وحرية، وهو ما سيزيد من عمليات شراء الذهب بالتأكيد، خاصة وأن الاتجاه في الوقت الحالي نحو ادخار الذهب.