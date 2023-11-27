تفاصيل شراء واستخراج سبائك الذهب من ماكينات ATM.. طريقة جديدة للتداول

أوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقة لشراء واستخراج سبائك الذهب من ماكينات ATM محل التنفيذ حاليًا، والتي شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الاطلاع على شكلها الافتراضي أمس الأحد، وذلك خلال افتتاحه معرض نبيو للذهب في نسخته الـ 3 والمقام على مدار 3 أيام من الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

التفاصيل الكاملة لإطلاق ماكينة ATM لشراء الذهب

وعن التفاصيل الكاملة لإطلاق ماكينة ATM لشراء وسحب السبائك الذهب من خلالها، أدلت مصادر في تصريحات لـ«الوطن»، بأن شراء تلك السبائك من خلال ماكينة ATM، يعد اتفاقا خاصا بين إحدى الشركات الكبرى بمجال الذهب والسبائك وذلك أيضًا بالتعاون مع بنك مصر.

وأكدت المصادر أن تطبيق تجربة شراء واستخراج سبائك الذهب من ماكينات ATM، غير موجود في الوقت الحالي، لكن تم عرض الفكرة فقط والشكل الافتراضي لماكينة ATM خلال معرض نبيو، وذلك لاطلاع على شكلها الافتراضي لشراء الذهب في المستقبل.

وقت تطبيق الفكرة

وقالت المصادر إن الوقت الفعلي لتطبيق التجرية شراء الذهب من ماكينة الـ ATM : أنه مرهون بإجراءات تتم بين بنك ناصر وشركة الذهب العارضة للفكرة، ولكن هذا غير مطبق في الوقت الحالي سواء في معرض نبيو أو خارجه.