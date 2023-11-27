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«مستقبل وطن» بالغربية ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

كتب:

رفيق محمد ناصف
تصوير:

ماهر العطار
01:41 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

نظم حزب مستقبل وطن بالغربية، مؤتمرا جماهيريا بمشاركة الآلاف من العمال والفلاحين و النقابات، وذلك للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك بحضور أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والآلاف من العمال والفلاحين بمختلف شركات المحافظة.

دعائم التنمية 

وأكد المشاركون على أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة، وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، إضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي، فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني لدعم العمل التنموي، وعضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن قطاع الصناعة يمثل عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أى مايقرب من 2.5 مليون عامل فى حوالى 38 ألف منشأة صناعية بل ويزيد.

مقومات الدولة الصناعية 

وأوضح، أن مصر بها كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، إضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي.

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