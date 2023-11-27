محطة مترو إمبابة.. 10 سلالم متحركة و3 مصاعد لكبار السن وذوي الهمم

محطة إمبابة علوية تقع في شارع المطار بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية حيث توجد بالقرب من شارع الطنانى وشارع المزارع وجراج إمبابة وشارع ترعة السواحل ومكتب بريد إمبابة ونفق المنيرة.

وفق تقرير للهيئة القومية للأنفاق، تضم محطة إمبابة عددا من السلالم المتحركة يبلغ عددها 10 سلالم متحركة والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف بالإضافة إلى عدد 11 سلمًا ثابتًا وتم إنشاء 3 مصاعد مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، بمحطات الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر الجديدة والتي تشمل محطة إمبابة والسودان والبوهي والطريق الدائري والقومية العربية وروض الفرج، موضحًا أن هذه المحطات ستحقق نقلة نوعية في منظومة النقل خاصة في مناطق إنشاءها.

المحطات نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة

وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ «الوطن»، إن المحطات نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة وحققت المعايير العالمية في التصميمات والتشطيبات النهائية، فضلًا عن تصميمها بشكل يراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن المحطات تأتي في إطار سعي وزارة النقل للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

أكّد المهندس أحمد فوزي، مدير محطة مترو إمبابة، لـ «الوطن»، أنَّ وقوع المحطة بين محطة سكك حديد مصر «رمسيس» ومحطة سكك حديد صعيد مصر، سبب صعوبة بالغة في عملية الإنشاء فهي تقع بالكامل على خطوط السكة الحديد، موضحًا أن المحطة ستخدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.