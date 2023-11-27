سيارات مياه متنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والمدن بالشرقية.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين بمراكز ههيا وبلبيس والحسينية لتقديم خدمات الشركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الفترة من اليوم الاثنين إلى الخميس 30 نوفمبر وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا.

مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق المراكز

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالشرقية عبر المنشور، أنه من المقرر تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق المراكز التالية:

- مواعيد عمل سيارات خدمة العملاء بقطاع مركز ههيا بقرية شرشيمة يوم الأحد وبقرية صبيح الاثنين والخميس وقرية العدوة الثلاثاء والأربعاء.

- مواعيد عمل سيارات خدمة العملاء سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز بلبيس عزبة حسين شاكر من الأحد إلى الخميس.

- مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلى الخميس.

سيارات خدمة العملاء المتنقلة تسهل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة

وأكدت أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن و العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وأشارت إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى».