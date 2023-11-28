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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحـر المـكاوي
08:23 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
برج الدلو

برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو بتحمل المسؤولية، فهم يعتمدون على أنفسهم ويساهمون في حل مشكلات المحيطين بهم، فيما يعرف عنهم العناد والتصميم على تنفيذ آرائهم مهما كانت العواقب

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيد المهني

وبحسب حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني، التزم بما فرضته على نفسك من مهام وكن على قدر المسؤولية.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيد العاطفى

وبشأن حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي، اجتهد في التوافق مع شريك حياتك على مبادئ حياتكم المشتركة.

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بقلم سحـر المـكاوي