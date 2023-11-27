أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-11-2023 في منتصف التعاملات

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-11-2023 خلال منتصف التعاملات اليومية، إذ سجل عيار 21 نحو 2820 جنيهًا، بينما بلغت الأوقية في أسواق الذهب العالمية 2015 دولارًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب، وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، نحو 3222.8 جنيه للبيع، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2417 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1855 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 22 ألفًا و560 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم، نحو 2015 دولارا للأوقية.