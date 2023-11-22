تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بالأسواق المصرية اليوم

سجلت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة في مختلف الأسواق ومحلات الصاغة بمصر، اليوم الأربعاء، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا بقيمة 30 جنيهاً، خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم، إذ وصل سعر الجرام إلى 2770 جنيهاً، مقابل 2800 جنيه في بداية التعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن/ عند مستوى 3166 جنيهاً للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، بينما سجل عيار 18 حوالي 2374 جنيهاً للجرام، فيما سجل الجنيه الذهب 22 ألف و160 جنيهاً.