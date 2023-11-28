ظواهر جوية تشهدها البلاد اليوم.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم، حيث تتكون الشبورة المائية صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس بارد ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.