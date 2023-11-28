«الزراعة» توجه مجموعة نصائح لمزارعي الكتان للحصول على أعلى إنتاجية

أصدر قسم بحوث الألياف بمركز البحوث الزراعية عدداً من النصائح المتعلقة بمحصول الكتان خلال المرحلة، موضحاً أنَّ أهم أصناف محصول الكتان هي ثنائية الغرض مثل جيزة 11، و12، وسخا 6، أما الأصناف الليفية فهي سخا 3 و4 و9، جيزة 10.

طرق زراعة الكتان في مصر

هناك عدة طرق شائعة لزراعة الكتان في مصر وذلك لعدم توفر آلات التسطير، إذ تنثر البذور في الشرائح الطولية للأرض في اتجاهين متعامدين لضمان انتظام توزيع التقاوي ويفضل أن يقوم بهذه العملية الأفراد المدربين على نثر التقاوي حتى يكون هناك تجانس في توزيع التقاوي مما يتحقق معه تجانس في طول وسمك نباتات الكتان.

استخدام آلات التسطير في زراعة الكتان هي الطريقة الحديثة المثلى

أوضح قسم بحوث الألياف، أنَّه يمكن استخدام الميكنة في الزراعة، إذ يعتبر استخدام آلات التسطير في زراعة الكتان هي الطريقة الحديثة المثلى، إذ أنَّها تحقق عدة أغراض منها خفض تكاليف الإنتاج خاصة في زراعة المساحات الكبيرة، كما تضمن توزيع البذور بالحقل توزيعاً جيداً وعلى مسافات منتظمة 7.5 سم بين السطر والآخر.

معدل التقاوي المطلوبة لزراعة الكتان

يتأثر محصول الكتان كمًا ونوعًا بمعدل التقاوي وللحصول على محصول جيد من القش والبذور وكذلك ألياف ذات مواصفات جيدة فأنه يُنصح باستخدام معدل تقاوي 60 كيلوجرامًا للفدان عند الزراعة باستخدام ماكينات التسطير، 70 كيلوجرامًا عند الزراعة بطريقة البدار وذلك بالنسبة للأصناف المحلية ثنائية الغرض ويتراوح وزن الألف بذرة منها منه 9-9.5 جرام.

أما بالنسبة للأصناف الليفية المستوردة، إذ يتراوح وزن الألف بذرة منها غالبا من 4.5-5جم فانه ينصح باستخدام معدل تقاوي 40-45 كيلوجرامًا في حالتي الزراعة تسطير أو بدار على الترتيب.

زيادة الكثافة النباتية من خلال زيادة معدل التقاوي

أشارت وزارة الزراعة، إلى أنَّه يمكن القول بصفة عامة أنَّه في حالة توفر الظروف البيئية الملائمة للإنتاج من ماء وعناصر غذائية ينبغي زيادة الكثافة النباتية من خلال زيادة معدل التقاوي وذلك للحصول على أعلى محصول نتيجة استغلال العناصر البيئية أكفأ استغلال.

إجراء عملية الري على البارد في اليوم التالي مباشرة في حالة الزراعة البدار

أشار قسم بحوث الألياف إلى أنَّه يجب إجراء عملية الري على البارد في اليوم التالي مباشرة في حالة الزراعة البدار، إذ تفرز بذور الكتان مادة غروية نتيجة امتصاصها للرطوبة الجوية مما يؤدى إلى التصاقها بالأرض لتقليل انجراف البذور أثناء الري وتجمعها في الأماكن المنخفضة مما يؤثر على انتظام توزيع التقاوي، أما في حالة الزراعة بالميكنة فإنَّه يمكن إجراء عملية الري بعد الانتهاء من الزراعة مباشرة.