محافظ كفر الشيخ ورئيس «التنمية الصناعية» يناقشان سبل دعم الاستثمار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الاثنين، سبل دفع التنمية الصناعية مع المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية في بلطيم ومطوبس، واستمع لمشاكلهم في المصانع.

بحث ملفات التنمية

وقال محافظ كفرالشيخ، عبر بيان، إنه تم بحث عدد من ملفات التنمية الصناعية ودعم المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية والاستماع لمشاكلهم لإيجاد حلول واقعية لها، وذلك لخدمة الاستثمار ورعاية شباب المستثمرين، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال لتعظيم الاستثمار لتشغيل الشباب، ودفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

تضافر الجهود لدفع عجلة الاستثمار

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى تضافر كافة الجهود بين المحافظة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأجهزة الدولة المعنية لحل كافة مشكلات المستثمرين وأصحاب المصانع، بهدف إزالة كافة المعوقات التي تستهدف الارتقاء بالصناعات القائمة والتوسع في تنفيذ صناعات جديدة بما يساهم في دفع عجلة الاستثمار.

وأكد محافظ كفر الشيخ تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي، والعمل على دعم وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها لرفع معدلات التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا حرصه الشديد على تهيئة مناخ للاستثمار، وحل جميع المشكلات وفتح كافة الملفات المتعثرة.

ووجهت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه للاستثمار وتحقيق خطط التنمية الصناعية بالمحافظة، موضحة أن هناك خطة شاملة لتطوير فروع الهيئة ورفع كفاءتها لخدمة المستثمرين في أنحاء الجمهورية، في إطار تحقيق الانتشار الجغرافي لتوفير خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين الصناعيين إعمالًا للامركزية وتيسير الإجراءات، واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية افتتاح فروعها الاقليمية بمحافظات الجمهورية لخدمة المستثمرين.