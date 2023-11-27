رئيس أساقفة سبسطية: نتمنى أن تكون الهدنة محطة لإنهاء العدوان على غزة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، «نتمنى أن تكون الهدنة في غزة محطة عبور نحو انتهاء هذه الحرب وتوقف هذا العدوان الذي خلَّف دمارا هائلا، ناهيك عن آلاف المدنيين الذين فقدوا حياتهم ودُمِّرت منازلهم، حيث إن نصف غزة تقريبا أصبح مدمرا، والمواطنون يعيشون في أجواء نكبة جديدة وتهجير جديد».

«حنا»: يجب بذل الجهود من أجل أن تكون هذه الهدنة خاتمة للأحزان والآلام والمعاناة

وأضاف حنا في بيانه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجب بذل الجهود من أجل أن تكون هذه الهدنة خاتمة للأحزان والآلام والمعاناة، ولا نريد تكرار مشاهد الموت بعد هذه الهدنة.

وتابع: «يحق لأهلنا في غزة أن ينعموا بالسلام والطمأنينة بعيدا عن صوت القذائف والصواريخ ولغة الموت والانتقام، كان الله في عون أهلنا في غزة في هذه الأوقات العصيبة والتي فيها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في هذه الأجواء الباردة والقارسة».

المطران عطا الله: ما يحتاجه أهل غزة اليوم هو وقف الحرب

استكمل رئيس أساقفة سبسطية أن غزة تعيش مأساة لا يمكن وصفها بالكلمات وهي بحاجة إلى إغاثة وإلى مساعدة وإلى دعم من قبل كل الأحرار في هذا المشرق العربي والعالم بأسره.

واختتم بيانه «نقص في الأغذية والأدوية، وهناك حاجات كثيرة لأمور حياتية بسيطة يحتاجها أهل غزة، ولكن الأهم من هذا وذاك ما يحتاجه أهل غزة اليوم هو وقف الحرب ووقف هذا العدوان الدموي الذي أدى إلى هذه الكوارث الإنسانية التي لا يمكن أن يستوعبها عقل بشري».