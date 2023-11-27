محافظ القليوبية يشهد إزالة طابقين مخالفين في بنها

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة طابقين مخالفين دون ترخيص على مساحة 150 مترا مربعا، بمنطقة الهابيتات بمدينة بنها، وذلك بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف.

وقال محافظ القليوبية، إن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية تمكنت مُنذ انطلاقها في 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم الاثنين 27 نوفمبر، من إزالة 1316 حالة على مساحة 78 فدانا و5 قراريط و22 سهما، جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، و552 حالة بناء مُخالف مساحات على مساحة 69885 مترا مربعا بإجمالي 1868 حالة «مباني - زراعة»، وتم تحرير 555 محضرا للمخالفين

رصد كافة أشكال التعديات

وأكد «الهجان» خلال جولته، استمرار مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

تكثيف حملات إزالة التعديات

وفي السياق ذاته شددَ المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وخصصت المحافظة أرقاما لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية الخط الساخن 114، أو الاتصال بالرقم الأرضي 3212461، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01119992624.