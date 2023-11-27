«الزراعة» تنظم يوما حقليا لزراعة القمح بالأساليب الحديثة

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من جهودها، خلال هذه الفترة لتوعية المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة للقمح والاستعانة بالتقاوي المعتمدة من أجل تحقيق إنتاجية عالية مع ترشيد المياه.

الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

وقام الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص التقاوي، بتفقد زراعة القمح بمحافظة القليوبية وحضور زراعة تجميعة قمح تم تسويتها بالليزر مجاناً من مشروع ترشيد الري بجهاز تحسين الأراضي وأيضا بالتقاوي المدعومة من التحالف الوطني، بالإضافة الى زراعة تجميعة قمح أخرى مدعوم من الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

حضر اليوم الحقلي الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد، والدكتور إبراهيم عبد الهادي رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والمهندس محمود صبحي مدير الإرشاد الزراعي بالقليوبية.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم من خلال مبادرة ازرع بدعم تقاوي القمح من أجل تشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي المهم.