«الزراعة» توجه بتوعية الفلاحين في الحقول حول استخدام تقاوي القمح

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والهيئات والادارات، لمتابعة سير العمل والملفات المهمة في الوزارة والتي يأتي في مقدمتها موسم زراعة القمح، وتوزيع التقاوى والتوسع في مساحة زراعته.

استخدام التقاوى الجيدة المعتمدة

وأكد ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوي الجيدة المعتمدة، والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين، موضحا أن الوزارة تبنت برنامجا طموحا في إنتاج تقاوي القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة، مشيرا إلى أن سعر الضمان 1600 جنيه للإردب هو استرشادي فقط.

ووجه القصير بتشديد الرقابة والمتابعة والحوكمة في إطار المنظومة الجديدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الأسمدة، كما وجه بمتابعة كارت الفلاح والمتابعة مع البنك الزراعي لسرعة إنهاء إجراءات استخراج الكارت حتى يستطيع المزراع صرف الاسمدة بسهولة.

متابعة تطهير الترع والمساقي الخاصة

ووجه القصير بمتابعة تطهير الترع والمساقي الخاصة ومكافحة الحشائش، وذلك للحفاظ على المياه وعدم إهدارها وضمان وصولها لكل المزارعين في نهاية الترع وتوفير المياه، لتلبية احتياجات الدولة في جهودها لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما وجه مديري المديريات بمتابعة التراكيب المحصولية والاحتياجات المائية كل في نطاق محافظته وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري في المحافظات، للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن ترشيد المياه تستفيدمنها الدولة في خططها المستقبلية.

ترشيد المياه ومستلزمات الإنتاج وتحقيق انتاجية عالية

كما وجه بتشجيع المزراعين على إنشاء الصوب الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا إلى الفوائد العديدة للصوب منها ترشيد المياه ومستلزمات الإنتاج وتحقيق انتاجية عالية وكذلك سد العجز في السلع بين العروات.

وناقش الاجتماع كذلك جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة أي تعديات في المهد وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية، مشيرا إلى أن هذه قضية أمن قومي، خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي، إذ تعتبر الأرض الزراعية هى المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال.

محصول القمح أولوية قصوى

وقال القصير إن الدولة المصرية تنفق المليارات لاستصلاح الصحراء، وإضافة مساحات أراضي جديدة إلى الرقعة الزراعية فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي القديمة في الوادي والدلتا.