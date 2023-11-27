رئيس قضايا الدولة يشهد انعقاد المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الاستراتيجي 

حضر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، المؤتمر الدولي السابع للمنتدى الاستراتيچي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري بعنوان الاقتصاد الأخضر ومسار التنمية المستدامة تحت شعار «سياسات مصرية مسارات مستقبلية» تحت رعاية وزارات الإنتاج الحربي والبيئة والتموين والتجارة الداخلية.

حضر المؤتمر لفيف من كبار رجال الدولة وأساتذة الجامعات، والمستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام.

توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر

يأتي ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالاقتصاد الأخضر الذي يعد اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.

صحيح السياسات العامة الضريبية

وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.