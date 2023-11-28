مع قرب التصويت.. 3 طرق لمعرفة مقرك الانتخابي

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع التجهيزات الخاصة بعملية الاقتراع في الداخل والخارج من تجهيزات لوجستية وبطاقات اقتراع، وغيرها من المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية، ونرصد لكم في النقاط التالية 3 طرق لمعرفة اللجنة الانتخابية.

الاستعلام من موقع الهيئة

يمكن لأي مواطن يرغب في الاستعلام عن مقرة الانتخابي الدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي وإدخال الرقم القومي ومن ثم الضغط على استعلام وستظهر أماكن اللجنة المخصصة له.

الاستعلام عن طريق التليفون أو الرسائل

كما يمكن الاستعلام عن اللجنة عن طريق الاتصال بالدليل 141 أو إرسال رسالة على رقم 5151، علمًا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات حدثت قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بداية عملية الاقتراع

وتبدأ عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في أيام 1 و2 و3 ديسمبر حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين، ويُجرى تصويت الخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.