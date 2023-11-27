القصة الكاملة لـ عرفة هاشم.. الرئيس السيسي حقق حلمه بشقة وتاكسي

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، منذ قليل، تقديم الدعم الكامل لمواطن من القاهرة عقب مناشدته للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته بمحافظة القاهرة، التي أجراها يوم الجمعة الماضية عقب انتهاء القمة الثلاثية التي جمعته مع كل من رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، وتحدث المواطن عرفه هاشم وزوجته وأولاده خلال لقائه بالرئيس عن عدم وجود مصدر رزق دائم لهم، كما قال خلال اللقاء إن لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.

استجابة الرئيس للمواطن عرفة

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس قامت حياة كريمة بتحقيق حلم عرفة، حيث وفرت المؤسسة بشكل عاجل سيارة جديدة له «تاكسي»، لتكون مصدر رزق دائم له ولأولاده، إضافة إلى توفير شقة سكنية له ولأسرته، وتمكينه اقتصاديا.

وقال عرفة هاشم: لم أكن أتوقع تحقيق حلمي والحصول على سيارة وشقة بهذه السرعة، وعندما تواصلت حياة كريمة معي كنت أعتقد أنها مجرد مقابلة، وتحدث عن مشاعره أنه يشعر بالسعادة والفرحة والامتنان، ولم يكن متوقعا أن يتم تحقيق حلمه بهذه السرعة.

دعم الحالات المعافرة

وأوضحت يوستا ثروت، عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن الحالات المعافرة مثل عرفة تستحق كل الدعم وأن نقف بجانبها، ونسعى لتمكينه من كل الجوانب، وننفذ توجيهات الرئيس بأقصى سرعة، واليوم حقق عرفة حلمه وأصبحت له سيارته الخاصة التي ستحقق له حياة كريمة.