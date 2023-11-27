محافظ مطروح: حصر طلبات أهالي قرية أم الرخم لبحث إمكانية تنفيذها

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية بقرية أم الرخم، عددا من المنشآت الخدمية، رافقه العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ورضا عطا الله رئيس القرية، ولفيف من الأهالي، لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي مطروح.

تطوير مبنى الوحدة المحلية بقرية أم الرخم

وتابع محافظ مطروح، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية بقرية أم الرخم، والذي جرى رفع كفاءته بالتعاون بين مجلس المدينة والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وما يجري من تيسير مزيد من الخدمات والشكل اللائق خلال استقبال المواطنين.

إنشاء محطة تحلية وصيانة الكهرباء

واستمع محافظ مطروح لطلبات المواطنين، ومنها طلب إنشاء محطة تحلية مياه لا تقل عن 400 متر مكعب يوميا، لتكفي حاجة أهالي القرية، وصيانة شبكة الكهرباء من أعمدة وأسلاك والتضرر من تهالك الشبكة الحالية، وحاجة المدرسة الإعدادية المشتركة بالقرية لأعمال توسعة بما لا يقل عن فصلين لاستيعاب الكثافة.

حصر طلبات أهالي القرية

ووجه محافظ مطروح رئيس القرية، بحصر الطلبات والتنسيق مع رئيس المدينة ورؤساء القطاعات المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء وفرع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم، لعقد اجتماع لمناقشة مقترحات كيفية التنفيذ وتلبية كافة طلبات الأهالي.

طريق القصر

كما تابع المحافظ طريق القصر، موجها بتكثيف جهود النظافة، ومراجعة عدد من الأعمدة المتأثرة بالعوامل الجوية والرياح وتوفير التأمين اللازم مع أعمال الصيانة اللازمة لها على طول الطريق.