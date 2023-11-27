3 أفلام مختلفة.. عمرو عاكف ينشط في السينما بـ«الإسكندراني وحوجن وشقو»

يعيش المونتير عمرو عاكف، حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض ثلاث أعمال سينمائية في عام 2024، وهم «الإسكندراني» بطولة أحمد العوضي، و«شقو» بطولة عمرو يوسف، و«حوجن»، وذلك بعدما انتهى مؤخرًا من مونتاج هذه الأفلام الذي يشارك في بطولتها نجوم كبيرة، حيث يتولى عاكف العمليات الخاصة بالجرافيك والمونتاج لهذه الأفلام.

وأعلن عمرو عاكف، انتهائه من مونتاج فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، والمؤلف أسامة أنور عكاشة، المقرر عرضه خلال عام 2024 بدور العرض السينمائية.

ونشر عمرو عاكف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه مع المخرج خالد يوسف، وعلق عليها، قائلا: «الحمد لله تم الانتهاء من مونتاج فيلم الإسكندراني للمخرج خالد يوسف والمؤلف أسامة أنور عكاشة».

وأضاف: «سعدت وفخور بالتعاون مع المخرج خالد يوسف ومبسوط جدا بأول فيلم مونتاجي لأستاذ خالد واتعلمت منك كتير.. انتظروا فيلم الإسكندراني قريبًا جدًا».

كما كشف عمرو عاكف عن قرب انتهائه من مونتاج فيلم الثاني «شقو» بطولة عمرو يوسف، وإخراج كريم السبكي، حيث لا يبقى له سوى أيام قليلة جدًا وينتهي من تصوير الفيلم بشكلٍ كامل، المقرر عرضه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر 2024.

ونشر عمرو عاكف، عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»، صورة تجمعه مع المنتج أحمد السبكي، والمخرج كريم السبكي، وعلق عليها، قائلًا: «المراحل النهائية لفيلم شقو.. مع صديقي وأخويا المخرج الشاطر جدًا كريم السبكي وحبيبي المنتج أحمد السبكي فيلم عيد الفطر»، كما ينتظر عمرو عاكف، عرض أحدث أعماله السينمائية، والتي تولى فيها مهمة الجرافيك والمونتاج، الفيلم العالمي «حوجن».

فيلم «الإسكندراني»

يشار إلى أن فيلم «الإسكندراني»، من بطولة أحمد العوضي، وزينة، و بيومي فؤاد، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون، والعمل إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

بينما فيلم «شقو»، من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.