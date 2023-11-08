أحمد العوضي ينتهي من تصوير مشاهده في «الإسكندراني»: انتظروني في دور مختلف

انتهي الفنان أحمد العوضي مساء أمس، من تصوير مشاهده في فيلم الإسكندراني، أمام الفنانة زينة، تحت قيادة المخرج خالد يوسف، على أن يُطرح الفيلم في دور العرض بداية عام 2024.

أحمد العوضي يتحدث عن دوره في فيلم الإسكندراني

وقال أحمد العوضي لـ «الوطن»، إنّ الفيلم مختلف وجديد عما قدّمه من قبل، ويظهر من خلال أحداثه بصورة مختلفة، وجرى تصوير الفيلم بين ديكور داخلي في مدينة الإنتاج الإعلامي وتصوير مشاهد خارجي في محافظة الإسكندرية.

وأضاف العوضي، أنّ معظم مشاهده أمام الفنانة زينة، وهي فتاة من الإسكندرية تتعرض للظلم في حياتها، ويساعدها على تجاوز الظلم.

أبطال فيلم الإسكندراني

يعد الفيلم أول عمل يجمع بين المخرج خالد يوسف والعوضي، بعد نجاح العوضي خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل «الاختيار» و«ضرب نار».

ويضم فيلم الإسكندراني في بطولته إلى جانب زينة، مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية، بينهم أحمد العوضي، وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وخالد سرحان، ومحمود حافظ، وانتصار، ومحمود الليثي، عن نص للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.