«مستقبل وطن» بالدقهلية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي

استعرض برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» تقريرًا مصورًا يستعرض فيه تنظيم حزب مستقبل وطن لمؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، إنّه يقدم كامل الدعم للزعيم والقائد عبدالفتاح السيسي، بسبب حجم الإنجازات التي تمّت في عهده، مطالبًا المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

ودعا النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالوقوف خلف الرئيس السيسي في قراراته الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، لحماية الأمن القومي المصري وردًا لجميل الرئيس.

وطالب الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتجديد العهد، انطلاقًا من الواجب الوطني وإيمانًا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب، الوقوف لمساندة القيادة الحكيمة، مشيرًا إلى أنّ الدقهلية ستشهد مشاركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية وتحقيق أرقام قياسية.