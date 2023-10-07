«تعليم نجع حمادي»: صرف مستحقات المناطق النائية والأعباء الوظيفية غدا

قال أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، إنه تقرر صرف المستحقات المالية المتعلقة بالمناطق النائية، والأعباء الوظيفية، ومقابل العمل بنظام الحصة خلال يومي 8 - 9 أكتوبر 2023 م.

دفع حوافز الصفوف الأولى عن الشهور المتبقية تمهيدا للصرف عاجلا

وأوضح مدير عام الإدارة، أنه يجري على قدم وساق دفع حوافز الصفوف الأولى عن الشهور المتبقية تمهيدا للصرف عاجلا، كما يجري حصر الأحكام القضائية الصادرة للمعلمين والمتعلقة بتعديل الأساسي، تمهيدا للصرف في القريب العاجل، وفقا للتعليمات الواردة المديرية المالية بقنا، وبما لا يخل بمنطوق الأحكام القضائية الصادرة للمعلمين.

الإدارة التعليمية لا تتوانى عن صرف المستحقات المالية للمعلمين

وأكد المدير العام، على أن الإدارة التعليمية لا تتوانى في صرف المستحقات المالية للمعلمين، حيث إنه ليس من مصلحة أحد تأخير أو تعطيل صرف أي مستحقات مالية للزملاء المعلمين، مؤكدا على مراعاة الظرف الراهن.