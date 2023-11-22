وكيل «صحة الفيوم» يوجه بتقديم خدمة آمنة للمرضى ويتوعد بمعاقبة المقصرين

وجه الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أطباء المستشفيات، بضرورة الحرص على تقديم خدمة طبية آمنة، ولائقة للمرضى في كل المنشآت الطبية، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأطقم الطبية، بمختلف مستشفيات المحافظة، ليتمكنوا من تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه، متوعدًا بحساب المقصرين في عملهم ومعاقبتهم إذا لزم الأمر.

جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدها وكيل وزارة الصحة الجديد، على مدار اليوم الأربعاء، للتعرف على مديري مستشفيات محافظة الفيوم، والإدارات الصحية، ومتابعة سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الطبية، والتعرف على احتياجات الأطباء، والاستماع إلى شكواهم ومشاكلهم بهدف وضع حلول عاجلة لها.

تقديم خدمة آمنة للمريض

وشدد وكيل وزارة الصحة الجديد، على ضرورة تقديم خدمة طبية لائقة وآمنة للمرضى في مختلف المراكز، والتواصل معه لحل أي مشكلة بصورة فورية، وتقديم الدعم لهم في أي شئ قد يحتاجون إليه خلال أدائهم عملهم.

مشاركة إيجابية في الانتخابات

في سياق متصل، وجه وكيل وزارة الصحة الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي بمختلف أرجاء محافظة الفيوم، بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر أن تنطلق في منتصف ديسمير القادم، وإثبات ذلك من خلال صناديق الاقتراع، وعدم العزوف عن المشاركة لأي سبب من الأسباب.

انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة

وتناول وكيل وزارة الصحة، استعدادات مختلف الإدارات الصحية، لانطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المُقبل.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورشريف صبحي مدير الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد عبد الله مدير المستشفيات والطوارئ، والدكتور هاني تاج الدين مدير التخطيط، والدكتور محمد عبد التواب مدير الشئون الوقائية، والدكتورة نيفين شعبان مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة غادة هلال مدير تنظيم الأسرة.