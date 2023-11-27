أمين الفتوى: يجوز استرداد المقتنيات أيا كان نوعها أو الحصول على قيمتها أموالا

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة، تستفسر عن إعطائها مقتنيات منزلية لشقيقتها، عبارة عن ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، فهل تستردهم منها مرة أخرى، أو تحصل على أموال بدلًا من ذلك، أنه يجوز أن تأخذ المقتنيات كما هي.

أمين الفتوى: يجوز أن تأخذ نفس المقتنيات حتى إذا كانت بسعر أقل من السعر الحالي

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في برنامج «فتاوي الناس»، على قناة «الناس»، أنه يجوز أن تأخذ نفس المقتنيات، حتى إذا كانت بسعر أقل من السعر الحالي، لأنها تحصل على المنتج نفسه، والأمر ليس له علاقة بالسعر تمامًا.

أمين الفتوى: يجب طلب المقتنيات بالحسنى

وتابع أمين الفتوى، ردًا على سؤال المتصلة، أن شقيقتها متأخرة عليها في السداد: «اتكلمي معاها وتقولي الكلام بالحسنى والكلام الطيب، ولو تقدري تدخلي حد من الصالحين من الأهل، يتكلم معاها يبقى كويس، ولازم يكون من الصالحين عشان ميحصلش مشاكل».