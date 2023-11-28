اليوم آخر فرصة للتقديم للوظائف الشاغرة بوزارة النقل.. 18 فرصة عمل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنَّ اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، هو آخر موعد للتقديم للالتحاق بوظائف حكومية بوزارة النقل.

الفرصة مازالت متاحة أمام الراغبين حتى ساعات العمل الرسمية

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأنَّ الفرصة مازالت متاحة أمام الراغبين لشغل وظائف حكومية خالية بوزارة النقل، التقدم بأوراقهم المستوفاة حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية اليوم، الثلاثاء 29، وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه عبر بوابة الوظائف الحكومية، إلى أنَّ تفاصيل الوظائف المتاح شغلها بوزارة النقل على النحو التالي:

نوع الوظائف: وظائف قيادية.

الجهة طالبة الإعلان: وزارة النقل.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

وصف الوظائف

وظائف قيادية وتأتي تفاصيلها كما يلي:

1- مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات النقل البحري والنهري.

2-مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات الطرق ونقل الركاب والبضائع.

3- مدير عام الإدارة العامة لتصميم ومتابعة مشروعات المواني البرية والجافة.

4- مدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل البري.

5- مدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل النهري.

6- مدير عام الإدارة العامة للرقابة علي النقل البحري.

7- مدير عام الإدارة العامة لمراكز التميز.

8- مدير عام الإدارة العامة للدعم الفني.

9- مدير عام الإدارة العامة للتقارير الفنية.

10- رئيس قطاع المشروعات.

11- رئيس قطاع الرقابة الفنية وتنظيم سلامة النقل.

12- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

13- رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتطوير.

14- رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة مرافق النقل.

15- رئيس الإدارة المركزية للرقابة الفنية.

16- مدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة النقل البري.

17- مدير عام الإدارة العامة لتنظيم سلامة السكك الحديدية والمترو.

18- مدير عام الإدارة العامة لتأمين الخدمات والتفتيش الشامل.