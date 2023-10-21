إنجازات 10 سنوات.. ارتفاع عدد المواني البرية المصرية

تنفذ الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 خطة شاملة لتطوير وتحديث المواني البرية والجافة والمراكز اللوجستية؛ لتخفيف الضغط عن المنافذ البحرية والبرية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتوفير الوقت بما يخدم أصحاب المصانع.

7 مواني برية عام 2023

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ سجل عدد الموانئ البرية 7 موانئ برية عام 2023 بإجمالي 3 مليون عابر و352 ألف مركبة و5 ملايين طن بضائع مقابل 5 مواني برية بإجمالي 1 مليون عابر و170 ألف مركبة و1.2 مليون طن بضائع عام 2014.

ومن المخطط إنشاء 3 مواني جافة ومنطقتين لوجيستيين بالمشاركة مع القطاع الخاص، وجرى الانتهاء من ميناء جاف، وبحلول عام 2030 من المخطط إنشاء 10 موان جافة و5 مناطق لوجيستية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وراعت استراتيجية وزارة النقل في إنشاء المواني الجافة، توافرها في مواقع تم اختيارها وفقا لأسس علمية لخدمة أهداف التنمية، ولذلك وتم وضع خطة لتنفيذ 29 مشروعًا بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه تم تنفيذ 9 مشروعات من تلك المشروعات.