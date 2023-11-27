«صحة قنا»: الكشف على 372 مواطنا في قافلة طبية بسمهود

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح القافلة الطبية العلاجية المتخصصة بقرية سمهود بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، في تقديم خدماتها لـ 372 مواطنا اليوم.

تفاصيل القوافل الطبية

وأوضح أن القافلة الطبية التي استمرت يوم واحد، وقعت الكشف على 132 مواطنا في تخصص الباطنة، و154 في تخصص الأطفال، بالإضافة إلى 86 مستفيدة في تخصص النساء وتنظيم الأسرة.

100 يوم صحة في قنا

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أن القافلة تعد ضمن القوافل العلاجية المتخصصة العديدة التي تنظمها مديرية الصحة في إطار مبادرة 100 يوم صحة، والتي تتم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بهدف تقديم أوجه الرعاية المتنوعة المواطنيين في جميع قرى المحافظة.