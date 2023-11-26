«صحة قنا» تطلق حملة استيفاء الملفات العائلية بوحدات التطوير بمراكز المحافظة

أعلن السيد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن إطلاق حملة استيفاء الملفات العائلية بوحدات التطوير بعدد من وحدات الرعاية الأساسية بمراكز المحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والأستاذة الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بالوزارة واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالرازق المشرف المركزي بقطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة.

وأوضح «بدران» أن الحملة التي إنطلقت اليوم وتستمر حتي نهاية نوفمبر تقوم بحصر بيانات عن التاريخ المرضي لكل فرد من أفراد الأسرة والفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة، كما توفر الحملة ترقيم الأسر المستفيدة من خدمات الملف العائلي لكل أسرة.

وأشار إلى أن وحدات طب الأسرة والتي تم إنشاؤها بأحدث التجهيزات تقدم خدمات الكشف عن المرضي في العديد من التخصصات ، بالإضافة إلي رعاية الأمهات الحوامل، متابعة الأطفال منذ الولادة، توافر كافة التطعيمات الروتينية بتلك الوحدات وكذا توافر خدمات تنظيم الأسرة، خدمات المشورة للأزواج ، خدمات كبار السن والتثقيف الصحي.

وحدات الصحية بقنا

أوضحت الدكتور إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والمشرف علي الحملة أن الحملة سوف تقدم خدماتها بالمجان في عدد من وحدات التطوير وهي:

-أبو تشت وحدة النجمة و الحمران

- فرشوط وحدة العركي

- نجع حمادي وحدة القناوية بحري

-دشنا وحدة أبو مناع قبلي

- الوقف وحدة المراشدة الأوروبي

- قنا وحدة أولاد عمرو المجموعة

- قفط وحدة الكلاحين

- قوص وحدة حجازة قبلي

- نقادة وحدة الخطارة.