وكيل «صحة قنا» يفاجئ العاملين بوحدات الإدارة الصحية في قوص

أجرى الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة مسائية مفاجأة على عدد من الوحدات الصحية بمركز قوص.

مديرية الصحة والسكان في قنا

بدأ وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، زيارته بوحدة حجازة قبلي الصحية، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية المقدمة بها، ورافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وتفقد قسم الاستقبال بالوحدات للتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ووجود فريق النبطشية بالوحدات، كما تابع توافر رصيد من الأدوية والأمصال المختلفة.

ووجه وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، بتشكيل فرق إشرافية من الإدارة للمرور على وحدات الإدارة صباحًا ومساءً للتأكد من توافر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين علي تلك الوحدات.

التحقيق في مخالفات الصحة

وحسب بيان مديرية الصحة بقنا، أنه خلال الزيارة تبين وجود عدد من المخالفات ووجه بدران بفتح تحقيق عاجل للتعامل مع تلك المخالفات، مؤكدًا على المتابعة الدقيقة للمنظومة الصحية على مدار الساعة بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا.