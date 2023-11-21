برتوكول تعاون بين «صحة قنا» وجامعة جنوب الوادي لميكنة الخدمات الصحية

وقع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، والدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية الصحة والسكان، وجامعة جنوب الوادي.

دعم المنظومة الصحية في قنا

أوضحت مديرية الصحة بقنا، في بيان، أنّ البرتوكول يدعم المنظومة الصحية بالمديرية من خلال تصميم نظام ميكنة ورقمنة للخدمات الصحية، وعلى رأسها مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية .

شهد توقيع البروتوكول الدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية والدكتور محمود عبد الهادي، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، ومدير وحدة الرقابة الداخلية ومينا سمير، مدير إدارة نظم المعلومات بالمديرية.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور «بدران» إلى الجهود المختلفة التي تقدمها الجامعة سواء في الناحية التعليمية للطلاب وخاصة طلاب الكليات الطبية، أو من خلال المستشفيات الجامعية التي تساهم في رفع العناء عن المرضي من أبناء المحافظة، من خلال أساتذة كليات الطب المتميزين، مؤكدا على أن التعاون المشترك سيظل مستمرا وممتدا، من أجل تبادل الخبرات العلمية والتدريبية.