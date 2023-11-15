«صحة قنا» تناقش طرق مواجهة الفيروسات التنفسية

عقد الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا اجتماعًا موسعًا، ضم جميع مديري الإدارات الصحية لبحث سُبل العمل والتشغيل في الوحدات الصحية.

حضر الاجتماع، الدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة والسكان في قنا، والدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة إيناس فاروق مديرة الرعاية الأساسية، والدكتورة سمر عاطف مديرة التخطيط.

مواجهة الفيروسات التنفسية بقنا

وبحسب بيان صحة قنا، ناقش بدران، خلال الاجتماع العديد من الأمور لمواجهة الفيروسات التنفسية المهمة ومنها، توفير سيارة متنقلة لتقديم خدمات الأمراض الباطنة والحميات التي ستجوب أغلب القري بمراكز قوص، قفط، نقادة، ودشنا، وذلك لتقديم خدماتها وفقا للخطة الموضوعة والتأكيد على التوعية الصحية السليمة للمواطنين حول الأمراض المعدية وطرق التعامل مع تلك الحالات، بالإضافة إلى زيادة أنشطة الرائدات الريفيات والمثقفات للوصول للمواطنين في قري ونجوع المحافظة.

وشدد بيان صحة قنا على متابعة الوحدات التي تعمل على مدار 24 ساعة، وضرورة وجود فريق طبي على مدار الساعة بتلك الوحدات، وتوزيع الأطباء الجدد حسب التردد على الوحدات الصحية مع ضرورة تغطية كافة الوحدات بالفرق الطبية اللازمة.

ملفات طب الأسرة بجميع الوحدات الصحية

كما وجه بدران خلال الاجتماع، بتفعيل ملفات طب الأسرة بجميع الوحدات الصحية، وتشغيل الوحدات الصحية التي تم الانتهاء منها بما يدعم الخدمات الصحية الوقائية المقدمة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لوحدات مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية إضافة إلى زيادة خدمات المبادرات الرئاسية بالوحدات بما يعود بالنفع على المواطنين في المحافظة.

وبحسب بيان مديرية الصحة والسكان في محافظة، يأتي هذا في ضوء توجهات الوزارة والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا، بدعم الخدمات الوقائية المقدمة للمواطنين بالوحدات الصحية.