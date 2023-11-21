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«صحة قنا» تطلق قافلة طبية في قرية حجازة غدا

كتب:

رجب آدم
01:29 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
قافلة طبية

قافلة طبية

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية حجازة التابعة لإدارة قوص الصحية، وذلك على مدار يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

قافلة طبية

وأوضح «بدران»، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين .

وكانت مديرية الصحة والسكان سيرت الفترة السابقة عدد كبير من القوافل الطبية على عدد من القرى وخاصة قرى حياة كريمة في جميع مراكز قنا.

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بقلم رجب آدم