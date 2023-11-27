أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: ثواب صلاة الضحى 360 صدقة بعدد مفاصل الجسم

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى شهد، حول عدد ركعات صلاة الضحى.

صلاة الضحى سنة مؤكدة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس: «صلاة الضحى سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن صلاتها ركعتين أو أربعة».

وتابع: «ثواب صلاة الضحى 360 صدقة وهي عدد مفاصل الجسم، فكل مفصل في جسم الإنسان عليه صدقة، فصلاة الضحى ثوابها كبير كما رغب فيها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».