«التنمية المحلية» تكثف جهودها لمواجهة الزيادة السكانية في 4 محافظات

نظمت وحدات السكان في محافظات الجيزة وأسيوط والبحيرة وشمال سيناء ندوات توعية وحملات تنظيم الأسرة، بهدف رفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومواجهة المعتقدات والسلوكيات السلبية التي تسهم في الزيادة السكانية.

وفي محافظة الجيزة، نظمت وحدة السكان بحي المنيرة الغربية ندوتين ضمن مبادرة «صحتنا في بيئتنا شارك في حمايتها» بمدرسة أحمد عرابي للتعليم الأساسي، ركزت على أهمية النظافة والحفاظ على المنشآت العامة، والتحلي بصفة العفو ومكارم الأخلاق، وعدم العنف، وحماية الوطن بالعلم والمعرفة.

وفي محافظة البحيرة، استعرضت وحدة السكان بالديوان العام ما تم تنفيذه من أنشطة الخطة السكانية وعرض إنجازات المحافظة في مجال السكان وتنظيم الأسرة خلال العام الماضي، وزيادة قوافل تنظيم الأسرة خاصةً في المناطق الريفية والمناطق المحرومة، وتكثيف جهود التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية ونشر الوعي بالقضية السكانية وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس.

كما نظمت وحدة سكان بمركز ومدينة إدكو قافلة سكانية شاملة بالتعاون مع مؤسسة راعى مصر وجمعية تنمية المجتمع، عقدت خلالها عدة ندوات عن أهمية تنظيم الأسرة ورأى الدين الإسلامي في تنظيم الأسرة، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منها.

وفي محافظة أسيوط، شهدت المحافظة ندوات لتفعيل الإستراتيجية القومية للسكان تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة، والعمل على رفع وعي المواطنين بتقوية السلوكيات الإنجابية وتغيير السلوكيات السلبية والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقاً أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم والعزوة وإنجاب الذكور وغيرها من السلوكيات التي تعرض الأسر والمجتمع لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة الحياة.

وفي محافظة شمال سيناء، ناقشت وحدات السكان الفرعية بالمحافظة القضية السكانية وتأثيرها المباشر على الخطط التنموية التي تضعها الدولة، ورصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة والقيادات بكل قرية وتجمع.

ومن أبرز أهداف جهود التنمية المحلية لمواجهة الزيادة السكانية في هذه المحافظات:

- رفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

- مواجهة المعتقدات والسلوكيات السلبية التي تسهم في الزيادة السكانية.

- رصد المشكلات المجتمعية المتعلقة بالزيادة السكانية.

- طرح الحلول المناسبة لحل هذه المشكلات.

ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، التي تستهدف الوصول إلى معدلات نمو سكاني مستقر في مصر بحلول عام 2030.