«التنمية المحلية» تواجه الزيادة السكانية بتنظيم الندوات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة و تنظيم معدلات النمو السكاني.

وفى سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا بجهود وحدات السكان في محافظات القاهرة والجيزة والأقصر في بحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

ففى محافظة القاهرة قامت إدارة السكان المركزية بالمحافظة ووحدة سكان منشأة ناصر، بعقد ندوة ثقافية عن فحص أمراض الثدي المبكرة.

ترشيد الاستخدام

وفى محافظة الجيزة قامت وحدة سكان حي العمرانية بتنظيم ندوة بمدرسة السادات الابتدائية تحت عنوان لا لاستخدام البلاستك، وبلغ عدد المستفدين 45 تلميذا، كما تم عقد ندوة بمدرسة فاطمة الزهراء تحت عنوان المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه، كما قامت وحدة سكان العياط، وفى إطار مبادرة ( صحتنا فى بيئتنا... شارك فى حمايتها) بتنظيم أمسية ثقافية فى نادى العياط الرياضى بالمركز العياط وتم خلالها الحديث عن اسباب التغيرات المناخية والتلوث بانواعه واضراره على صحتنا ومدى خطورة التلوثات على الفرد والاسرة وانه يجب تغيير سلوكنا والتحول إلى الطاقة النظيفة المتجددة، وأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة، كما تم توصية التلاميذ بعدم إلقاء نفايات فى الترع والشوارع وأنه يمكن فصل أنواع النفايات كل نوع على حدة، وأن نستفيد منها وتدويرها كما تعهدنا على ترشيد استهلاك المياه لانها الشريان الوحيد فى بيئتنا.

تنظيم الأسرة

كما نظمت وحدة سكان العياط ندوة فى الوحدة الصحية بقرية القطورى مركز العياط فى اطار مبادرة ( خلفتك مسؤليتك. احسبها صح )، وتم استغلال التجمعات فى الوحدة الصحية، وتنظيم ندوة توعية وبمشاركة الصحة والرائدات الريفيات وتم خلالها الحديث عن الزيادة السكانية واثارها على الاسرة والمجتمع والتنمية، كما تم الحديث عن وسائل تنظيم الاسرة ومدى توافرها وانه من حق كل سيده ان تنظم النسل لتوفير حياة افضل.

وفى محافظة الأقصر ، نظمت الوحدة أولى ندواتها ضمن مبادرة (المؤنسات الغاليات للحد من غلاء المهور ) بالتعاون مع منطقة وعظ الاقصر، بمسجد التوحيد بقرية الحبيل فى مركز ومدينة البياضي، واستهدف اللقاء عدد 110من الفتيات المقبلات على الزواج وتم عمل حوار مجتمعى مع الفتيات وتحدثوا عن أسباب الغلاء فى المهور واوصت وحدة السكان بعدة توصيات لمواجهة هذه الظاهرة من خلال قيام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بتسهيل أمور الزواج وتبني إقامة حفلات الزواج الجماعي، والتي تستهدف بها شرائح المجتمع التي تعاني من الفقر والظروف الأسرية الصعبة، كذلك من الطرق التي لا يمكن إغفالها في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها قيام السلطة التشريعية بسرعة سن العديد من التشريعات والقوانين لتحديد المهر بمتوسط ومعيار معين يضمن عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، مع إعداد وثيقة مجتمعية يلتزم بها جميع أفراد المجتمع.