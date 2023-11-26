محافظ بني سويف يعقد حوارا مجتمعيا مع أهالي إهناسيا

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، لقاءً جماهيريًا، بالنادي الرياضي، مع أهالي مركز ومدينة إهناسيا، ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها المحافظ بالمواطنين.

حوار مجتمعي

حضر اللقاء الدكتور عاصم وبلال حبش نائبا المحافظ، والنائب على بدر، اللواء سامي توفيق عضوا مجلس النواب، والقيادات المجتمعية وجمع من المواطنين والشباب وممثلي الأحزاب ورجال الدين والشباب والمراة.

محافظ بني سويف لأهالي اهناسيا: سعيد بالتواجد بينكم

في بداية كلمته أعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد على أرض اهناسيا التى تعتبر من المناطق التاريخية، وكانت عاصمة لمصر في العصر الفرعوني وتزخر بالمقومات التاريخية والأثرية، التي تجعلها في مصاف المناطق التاريخية والأثرية تضيف إلى أهمية وموقع المحافظة الجغرافي المتميز لبني سويف التي تعتبر حلقة وصل ونقطة تماس لأقاليم الجمهورية سواء لمحافظات الوجه البحري والدلتا ومدخل وبوابة الصعيد.

غنيم: بني سويف أصبحت من المحافظات الواعدة

وأشار إلى بني سويف كانت من المحافظات تعرضت لأعمال تخريب وهدم للمنشآت والمرافق إبان فترة مظلمة من تاريخ الوطن، وخلال العشر سنوات الماضية أصبحت بني سويف الآن من المحافظات الواعدة على مستوى مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في القطاعات والمرافق.

محافظ بني سويف: حياة كريمة قدمت حلولًا جذرية لمشاكل مزمنة

كما أعرب المحافظ عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاقه مبادرة"حياة كريمة"، التي قدمت حلولاً جذرية لمشكلات مزمنة متراكمة عانت القرى على مدار سنوات، وهو ما لمسناه خلال زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية سدس وتفقده للمشروعات التي تم تنفيذها بالقرية.

حوار مفتوح مع أهالي قرية إهناسيا

وتضمنت فعاليات اللقاء، فتح باب الحوار مع الأهالي لاستعراض مطالبهم واحتياجاتهم في القطاعات والمرافق، وتمثلت في مطلب الأهالي الخاص بمشروع الصرف الصحي لميانة وسجل مدني قاي «الذي تم بالجهود الذاتية» وغيرها من المطالب والاحتياجات في قطاعات التعليم والبريد وملف التصالح وغيرها من الموضوعات والمطالب حيث أكد المحافظ على دراستها وبحثها بشكل مستفيض مع الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم حيالها وفق القانون والمتاح من إمكانيات وموارد.