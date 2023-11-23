محافظ بني سويف ومساعد وزير العدل يفتتحان مبنى مجمع محاكم ببا

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات افتتاح مجمع المحاكم الجديد بمدينة ببا، في حضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل للهيئة العامة لصندوق أبنية دُور المحاكم والشهر العقاري.

كما حضر الافتتاح المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري، والمستشار وفائي حرز وكيل التفتيش القضائي بوزارة العدل، والمستشارين رؤساء المحاكم والمحام العام الأول والمحامين العامين.

محافظ بني سويف ومساعد الوزير يتفقدان مبنى مجمع المحاكم في ببا

وعقب الافتتاح، تفقد مساعد الوزير والمحافظ مبنى مجمع المحاكم الجديد المقام على مساحة 4500 متر مربع، ويتكون من بدروم وطابق أرضي ودورين علوي، بشارع بورسعيد بمدينة ببا، والذي يضم محكمة ببا الجزيئة ومحكمة للأسرة ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق وقاعات للجلسات وغرف للمداولة والتحقيقات وقاعات للحفظ والأرشيف، ومكتب أمامي مميكن بالمحكمة لتلقى الدعاوى وإصدار الشهادات والأحكام واستراحات لرجال القضاء وهيئاته.

محافظ بني سويف: افتتاح مجمع محاكم ببا إضافة خدمية هامة للمواطن

من جانبه، أشار محافظ بني سويف إلى أن افتتاح مجمع المحاكم يعد إضافة هامة ودعما نوعيا لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون، مشيراً إلى أن القضاء أحد أركان الدولة المصرية التي فشلت قوى الشر خلال فترة من الفترات النيل منه.

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة القضاء سواء على مستوى البنية التحتية لمؤسسات القضاء أو البنية المعلوماتية وتطوير العنصر البشري، لا سيما أن المجمع تم دعم وتجهيزه بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المواطنين، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتقديم خدمات متميزة، ضمن خطة الدولة لتطوير مستوى الخدمات الحكومية، خاصة الجماهيرية، من خلال إدخال النظم الحديثة وميكنة الإجراءات، وذلك وفق رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.