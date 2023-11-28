سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في مصر، استقراراً ملحوظاً مستمرا منذ ختام تعاملات أمس، في محلات الصاغة، بدون ضريبة ومصنعية، في ظل أن الأسعار شهدت أمس، تراجعاً وصل إلى 10 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعاً، وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 2805 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية 3205 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء إلى 2404 جينهات.

أسعار الذهب في مصر

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية التعاملات الصباحية 1875 جنيهًا.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة إلى 1606 جنيهات.

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب يبلغ الآن 2244 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر الأونصة اليوم في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية تسجل 99 ألفًا و875 جنيهًا.