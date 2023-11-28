كيف كانت علاقة الفنان طارق عبدالعزيز بالراحل خالد صالح؟.. «كل كلمة حلوة»

قال الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، في حواره الأخير قبل وفاته، إن الفترة التي ابتعد فيها عن التمثيل، كانت قدرية في وجهة نظره، لأن عوض الله سبحانه وتعالى كبير جدًا، وكانت والدته ترفض دخوله المجال الفني، مشيرا إلى أن «والدتي مكنتش عايزاني أدخل المجال الفني، ووالدي قالي وصلني إنك عملت فن كويس».

طارق عبدالعزيز: «أي كلمة حلوة بتتقال يبقى خالد صالح»

وأضاف الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، في لقائه الأخير مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، أن الفنان الراحل خالد صالح، لم يكن صديقًا له فقط، بل كان بمثابة أخ له: «أي كلمة حلوة بتتقال يبقى خالد صالح».

وأوضح الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، أنه في فترة عمله بالمجال الفني، كان يعمل موظفًا ويتقاضى 5 آلاف جنيه: «مريت بفترة صعبة، وكنت بشتغل موظف وأقبض 5 آلاف جنيه، دول بيظبطولي الدنيا، وكان عليا إيجار 3 أشهر متأخرين، كنت بنزل من العمارة وألف، لحد ما صاحب البيت ينام، عشان ميشوفنيش ويقولي الفلوس».