«التنمية المحلية»: رفع كفاءة العاملين في المحليات بالتدريب على أحدث برامج

أكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار تنفيذ خطة رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات، وفقا لأحدث البرامج التدريبية، واستمرارا لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات، للعام المالي الحالي.

تدريب العاملين بالمحليات

وتابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع التدريبي رقم السادس عشر، للخطة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الذي يتضمن 6 دورات تدريبية يستفيد منها 188 متدربا من جميع المحافظات.

وتتضمن الخطة التدريبية في الأسبوع رقم 16، دورة شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

وهناك دورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكذلك «الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية»، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

كما تتواجد دورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال الشؤون المالية، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تعقد في مقر الأكاديمية.