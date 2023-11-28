مجلس مدينة شرم الشيخ يحتفل بحصول محافظ جنوب سيناء على الدكتوراة

نظم مجلس مدينة شرم الشيخ، حفلا لتقديم التهنئة اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، لحصوله على الدكتوارة في الفلسفة في الاستراتيجية القومية، بحضور القيادات التنفيذية ورئيس مدينة شرم الشيخ، وممثلي عدة جهات مختلفة.

وقام كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بإنشاد عدد من الأغاني الوطنية والحماسية، وأغاني عن سيناء بهذه المناسبة.

محافظ جنوب سيناء يحصل على الدكتوراه في الاستراتيجية القومية

وكان محافظ جنوب سيناء قد حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الاستراتيجية القومية بعنوان «التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب» مع مرتبة الشرف، والتي تمت مناقشتها أمس.

وجاء الاحتفال بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكوكبة من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية، وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الأزهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومشايخ وعواقل البدو، وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء.

وتمت مناقشة رسالة الدكتوراة بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم، وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد، والأستاذ الدكتور صالح الشيخ.

وقد أجازت اللجنة بإجماع الأراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده، وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم، متمنين له دوام التوفيق.