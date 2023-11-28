وزير الاتصالات السابق: منظومة التأمين الصحي الشامل على رأس اهتمامات الدولة

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن منظومة التأمين الصحي الشامل من أهم ملفات الدولة المصرية، ولذلك وضعنا خطة معينة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل لكافة المصريين في أنحاء الجمهورية، واعتمدت هذه الخطة على تقديم التأمين الصحي في مراحل، شملت الأولى منها محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وضمينا إليها واحدة من محافظات الصعيد.

كان يجب توافر قواعد بيانات تفصيلية لسكان المحافظات لتقديم الخدمة

وأضاف وزير الاتصالات السابق، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر برنامج الشاهد المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: كان يجب أولا توافر قواعد بيانات تفصيلية لسكان هذه المحافظات، حتى نستطيع أن نقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين، بجانب معرفة عدد وأماكن المستشفيات والعيادات المجمعة في كل محافظة.

خدمات التأمين الصحي على 3 مراحل

وواصل وزير الاتصالات السابق، أنه بعد ذلك كان لابد من التفكير في الطريقة التي سنقدم بها خدمات التأمين الصحي على 3 مراحل، الأولى تشمل الطبيب العام الذي يكشف على المريض ويخبرنا بمدى احتياج المواطن للكشف من خلال طبيب متخصص، ثم تأتي المرحلة الثانية والخاصة بالطبيب المتخصص، والذي يخبرنا بمدى احتياجه للأشعة والتحاليل الطبية، ثم المرحلة الثالثة، وهي الخضوع لعمليات طبية، وكل ذلك يتم تكنولوجيا.

التحول الرقمي يحتاج لبنية الأساسية

وشرح وزير الاتصالات السابق: أنه حتى يكون لدينا تحول رقمي كان يجب أن نبدأ بالبنية الأساسية من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكد أن وجود بنية تحتية تجعل متخذ القرار قادر على اتخاذ قرار على أساس سليم، ولديه قواعد بيانات أقرب ما تكون للصحيحة بنسبة 99% لأنه لا يوجد بيانات صحيحة 100%.

وأضاف، أنه كان هناك رؤية استراتيجية خاصة بالدولة ورؤية استراتيجية خاصة بقطاع الاتصالات، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات قدم الكثير لرؤية الدولة، مؤكدا على أن متخذ القرار يتخذ قرارات هامة نتيجة وجود قواعد بيانات صحيحة.