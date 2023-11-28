خطوات التقديم على حج الجمعيات الأهلية.. اعرف الشروط كاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستمرار في استقبال طلبات التقديم على حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، لأعضاء الجمعيات الأهلية، حتى يوم الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر الحالي.

التقديم على حج الجمعيات الأهلية إلكترونيا

وترصد السطور التالية، خطوات التقديم على حج الجمعيات الأهلية إلكترونيا وورقيا.

يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفين للشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا، من خلال البوابة الموحدة للحج.

يشترط سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

حال عدم صحة بيانات المتقدم، تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

لا يحق لمقدم الطلب المطالبة باسترداد الرسوم السابق سدادها إلكترونيا، حال ثبوت عدم صحة البيانات المدرجة بطلبه.

يحصل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ وقدره 120 جنيها عن كل متقدم، مقابل مصروفات التسجيل بالبوابة المصرية الموحدة للحج، وتقوم الجمعية أو المؤسسة بإيداع المبلغ بحساب المؤسسة ببنك مصر رقم 1220001000000083 على مستوى فروع البنك، على أن تلتزم المديريات باستخراج إذن توريد بقيمة المبلغ لكل جمعية أو مؤسسة، ولا يتم تسجيل الطلبات.

تقديم حج الجمعيات الأهلية «ورقيا»